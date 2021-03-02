В Рыбинске начались работы по промывке ливневых стоков
 

В Рыбинске начались работы по промывке ливневых стоков

02.03.2021, 16:51, Новости
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С 1 марта специалисты МУП «ДЭС» приступили к выполнению работ по очистке от снега и льда ливневых решёток и канав для стока талых вод.

До конца апреля предстоит прочистить более полутора тысяч дождеприемных колодцев, а также свыше ста водопропускных труб, расположенных под дорогами. Сегодня подрядчик выполнял работы на улице 9 Мая в районе гаражных массивов.

В период интенсивного таяния снега своевременное водоотведение с автомобильных дорог – требование безопасности дорожного движения и сохранности дорожного покрытия. Для этого ежегодно МБУ «Управление городского хозяйства» заключает договор на расчистку стоков ливневой канализации.

– Подрядная организация выполняет механизированную или ручную расчистку дождеприемных колодцев. После чего горячей водой пробивается сама дождеприемная решетка и, если требуется, то колодец и труба ливневой канализации, – рассказал Александр Ермилов, директор МБУ «Управление городского хозяйства».

Проблемные участки есть в разных микрорайонах города. Работы уже выполнили на улице Луначарского, на участке Волжской набережной, по Ярославскому тракту, под железнодорожным мостом на пересечении улиц Румянцевской и Плеханова.

Для очистки ливневой канализации используется специализированная техника. Каналоочистительную цистерну объемом восемь кубометров для промывки засоров в системе при помощи мощного потока воды приобрели в 2017 году за счет средств городского бюджета.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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