 

Яровая предложила приравнять получение гражданства Германии к реабилитации нацизма

02.03.2021, 16:31, Разное
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Депутат Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение законопроект о новой редакции статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Согласно предложенным изменениям, появится уголовное наказание за приобретение российскими гражданами немецкого паспорта.

«Наши предки не для того Родину защищали, чтобы кто-то предательски уезжал в страну бывшего агрессора. Это осквернение доблестных поступков ветеранов, которые кровь свою проливали для наших жизней в свободной Отчизне, а не под покровительством Германии. Всех, кто это не понимает, можно справедливо назвать коллаборационистами» и соответствующим образом наказывать», — рассказала Яровая.

Депутаты «Единой России» Вячеслав Фетисов и Николай Борцов предложили предусмотреть поощрение для россиян, получивших гражданство членов антигитлеровской коалиции: Франции, Великобритании и США. В частности, разрешить людям с двойным гражданством этих стран занимать государственные должности в России.

Инициатива поступила в комитет по государственному строительству и законодательству. После одобрения её вынесут на первое чтение Государственной думы РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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