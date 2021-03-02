 

В SpaceX объяснили, почему после запуска спутников Starlink не смогла совершить посадку первая ступень Falcon 9

02.03.2021, 16:24, Новости дня
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Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая запускала на орбиту спутники Starlink, 15 февраля (16 февраля по Киеву) не смогла совершить посадку на плавучую платформу из-за проблем с одним из двигателей.

Об этом 1 марта на пресс-конференции сообщил руководитель по пилотируемым миссиям компании SpaceX Бенджи Рид, информирует SpaceNews.

Очередная серая спутников для глобального интернета успешно была доставлена на орбиту, однако первая ступень Falcon 9, судя по прямой трансляции, отклонилась в сторону от платформы и упала в воду.

Рид объяснил, что из-за многократного использования ступени (она использовалась шестой раз) в один из двигателей во время полета попал горячий газ, и автоматика отключила двигатель. Для запуска спутников на орбиту ресурса хватило, а для посадки тяги оставшихся двигателей оказалось недостаточно. 

В компании не смогли сказать, когда именно двигатель вышел из строя. Всего у Falcon 9 девять двигателей.

Проблему с двигателем ракеты-носителя Рид назвал “большим усвоенным уроком”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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