ЕС ввел санкции против России из-за Навального

02.03.2021, 16:24, Новости дня

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Европейский союз ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает агентство dpa в Twitter.

#BREAKING EU sanctions Russian officials linked to Navalny jailing pic.twitter.com/8gSKrxudvF

— dpa news agency (@dpa_intl) March 2, 2021

В официальном журнале ЕС уже появилось сообщение о введении санкций против России. Под санкции попали генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Нацгвардией РФ Виктор Золотов.

Попавшим под санкции российским чиновникам запретят въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены.

1 марта агентство Reuters также сообщило, что сегодня санкции из-за ареста Навального могут ввести и США.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из следственного изолятора “Матросская тишина” в Москве. Его адвокату Вадиму Кобзеву не сказали, куда именно увезли политика.

“Открытые медиа”, ссылаясь на слова правозащитника Руслана Вахапова, сообщали, что этап, которым в колонию №2 в городе Покров Владимирской области РФ был доставлен Навальный, 27 февраля приняли по правилам внутреннего распорядка.

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