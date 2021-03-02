 

Зеленский обвинил Россию в блокировке КПВВ “Счастье” и “Золотое”

02.03.2021, 16:24, Новости дня
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Россия продолжает блокировать контрольные пункты въезда-выезда “Счастье” и “Золотое” в Луганской области. Об этом сообщил президента Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Европейского совета Шарлем Мишелем на КПВВ “Счастье” в Луганской области 2 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Российская сторона, которая так давно настаивала на открытии пункта пропуска “Счастье”, продолжает блокировать его работу. Тоже самое мы видим, как это происходит в “Золотом”. Нет беспрепятственного доступа международных организаций к пострадавшему населению и незаконно удерживаемым лицам”, – заявил президент. 

Такой подход, по словам Зеленского, является неприемлемым, негуманным и деструктивным. Президент напомнил о регулярных провокациях пророссийских боевиков на Донбассе в последние недели.

“Провокации незаконных вооруженных формирований усложняют ситуацию на востоке Украины и в принципе путь к миру. Продолжают погибать наши военные”, – констатировал Зеленский.   

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По информации Госпогранслужбы Украины, боевики на Донбассе ежедневно пропускают граждан только на КПВВ “Станица Луганская”. Остальные пункты пропуска оккупанты блокируют. В частности, оккупанты 26 февраля не пропустили на территорию временно оккупированного Донбасса 11 транспортных средствс гуманитарной помощью от ООН. 1 марта груз все же попал на территорию оккупированного Донбасса. В ГПСУ это назвали результатом работы украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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