 

“Он звезда. А у звезд мало времени на личную жизнь”. Жена Dzidzio певица Slavia рассказала об отношениях с мужем

02.03.2021, 16:24, Новости дня
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Украинская певица Slavia (Ярослава Хома) 2 марта в эфире телеканала Кyiv Live заявила, что ей не хватает внимания от супруга – певца Dzidzio (Михаила Хомы).

“Он звезда. А у звезд очень мало времени на личную жизнь. Он всегда в работе, всегда на телефоне. Всегда у него деловые встречи. Хотелось бы, конечно, немного больше времени вместе проводить”, – призналась певица. 

Артистка отметила, что когда ее супруг дома, то, как правило, отдыхает “в горизонтальном положении с ноутбуком на груди”. 

“Он такой сосредоточенный и очень скрытный, потому что скорпион [по гороскопу]), – подытожила певица.

ВИДЕОВідео: Телеканал Кyiv Live / YouTube

Михаил и Ярослава Хома познакомились во время учебы в музыкальном училище 20 лет назад. Артисты поженились в 2013 году. Детей у пары нет. Супруга Dzidzio строит сольную карьеру под сценическим псевдонимом Slavia.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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