Лукашенко о слиянии РФ и Беларуси: Глупо даже работать в этом направлении. Это абсолютно не нужно

02.03.2021, 16:24, Новости дня

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Александр Лукашенко на совещании 2 марта заявил, что рассматривать вариант слияния Беларуси и России – нецелесообразно. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

“Мы суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий”, – подчеркнул Лукашенко.

При этом он отметил, что на прошедшей в феврале встрече с президентом РФ Владимиром Путиным они обсуждали взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества.

“Контекст этих переговоров, если можно так сказать, ограничен был рамками Союзного государства. Изначально – как создавалось Союзное государство, о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти”, – утверждает Лукашенко.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание “Московский комсомолец” написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

22 февраля 2021 года во время встречи с Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия подготовили к подписанию ряд “дорожных карт” по укреплению сотрудничества.

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