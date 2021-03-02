 

Ученые раскрыли секреты запечатанных писем XVII века при помощи стоматологического рентгена

02.03.2021, 16:20, Разное
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Британские исследователи воспользовались стоматологическим рентгеном, чтобы прочесть неоткрытые письма, написанные во времена Европы эпохи Возрождения. Прибегнуть к такому изощренному способу специалистов заставило желание сохранить целостность исторического документа XVII века.
В прошлом в целях защиты приватной информации письма закрывали при помощи «почтового замка». Лист, на котором было оставлено сообщение, складывался и закреплялся плоским отрезком бумаги. Благодаря этому он становился собственным конвертом, который нельзя было открыть без повреждения бумаги.

Однако исследователи нашли способ, позволивший им прочесть содержимое письма, остававшегося закрытым на протяжении 300 лет. Они использовали высокочувствительный рентгеновский микротомографический сканер, разработкой которого занимались сотрудники стоматологической исследовательской лаборатории Лондонского университета королевы Марии. Им они просканировали несколько писем XVII века.

По словам экспертов, «почтовый замок» стал предтечей современной цифровой криптографии. Но считается, что раньше существовали иные методы шифрования данных.

Источник: glas.ru



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