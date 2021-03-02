 

Подруга Анны Кастельянос рассказала о последних днях жизни артистки

02.03.2021, 16:20, Разное
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Подруга экс-солистки группы Little Big Анны Кастельянос пояснила о последних днях жизни артистки. Знаменитость практически не общалась со своей сестрой, у последней есть маленький ребенок, ей было не до звездной родственницы.
Анна Кастельянос старалась до последнего держаться, но перед смертью здоровье начало подводить. Экс-солистка группы Little Big говорила, что у нее нет сил. Имеется информация, что артистка плохо питалась, практически не выходила на улицу. Еду она преимущественно заказывала, но много денег у нее не было. Анна Каст в последнее время не могла работать, а в пандемию коронавируса ее не приглашали на различные проекты. Жить приходилось не небольшую пенсию по инвалидности.

Даже корм своей собаке Кастельянос не могла купить из-за отсутствия достаточного количества денежных средств. Артистке нужно было полностью проверить свой организм, но она не сделала это. Подруга не исключила, что перед смертью у Анны Каст наступило истощение.

Бывшая солистка Little Big скончалась на 40-м году жизни. Волонтеры обнаружили тело артистки в ее петербургской квартире. Сообщается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Источник: life.ru



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