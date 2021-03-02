Расставшаяся с Ченнингом Татумом певица Джесси Джей объявила о новом романе

02.03.2021, 16:20, Разное

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Спустя год после расставания с голливудским актером Ченнингом Татумом британская певица Джесси Джей показала своего нового избранника. Им стал танцор и хореограф Макс Фам Нгуен, с которым она опубликовала совместные фотоснимки в Instagram.

Разорвав отношения с Ченнингом Татумом, певица долгое время скрывала от публики личную жизнь, поэтому неизвестно, когда она начала вновь встречаться. Вероятно, Джесси Джей и дальше бы скрывала свой новый роман, но папарацци следили за парой. Им удалось сделать несколько снимков, когда они обедали в ресторане, а позже фотографии появились на страницах сразу нескольких газет.

Под своими фотоснимками в Instagram Джесси Джей заявила, что публикации журналистов ей не понравились, поскольку на них она выглядит словно «старик». Поэтому она приняла решение сделать совместное фото со своим новым бойфрендом.

С Ченнингом Татумом Джесси Джей прожила несколько лет. Но их отношения были далеки от идеала. Часто они расставались, а потом сходились, но год назад возлюбленные окончательно разошлись. При этом певица пояснила своим поклонникам о разрыве, станцевав тверк.

Источник: peopletalk.ru