 

Кабмин поддержал введение наказания за распространение сведений о силовиках

02.03.2021, 16:02, Новости дня
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Законопроект о введении административной ответственности за распространение сведений о лицах, подлежащих госзащите, военных и сотрудниках правоохранительных органов был поддержан комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности.

«Правительство РФ поддерживает законопроект», – говорится в тексте отзыва, передает ТАСС.

Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Законопроект предполагает установление административной ответственности за незаконное получение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, а также за незаконное распространение информации о лицах, подлежащих государственной защите, военнослужащих, сотрудниках правоохранительных и контролирующих органов. С этой целью в Кодекс об административных правонарушениях предлагается внести дополнительную статью «Незаконное получение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом», а также изложить статью «Разглашение сведений о мерах безопасности» в новой редакции, уточняется в сообщении.

Напомним, в конце прошлого года Госдума приняла закон о конфиденциальности данных о силовиках и военных.



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