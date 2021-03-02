ЕС ввел санкции против РФ из-за ситуации с Навальным

02.03.2021, 16:02, Новости дня

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Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» РФ из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, сообщило немецкое агентство DPA.

Информацию об этом передает ТАСС.

Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.