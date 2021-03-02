Роспотребнадзор заявил о продолжении первой волны коронавируса

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02.03.2021, 16:02, Новости дня
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Россия еще не закончила проходить через первую волну коронавируса, вданный момент в стране наблюдается стадия стабилизации ситуации с распространением инфекции, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта», – сказал Горелов в эфире Первого канала.

По его словам, РФ переживала осенне-весенние подъемы заболеваемости, а сейчас находится в стадии стабилизации. Россияне все еще переживают первую волну коронавируса, уверен он.

Также он добавил, что у 18% пациентов, которые перенесли коронавирус бессимптомно или с незначительными симптомами, антитела не вырабатываются вовсе. «Логичной является вакцинация вне зависимости от исходного статуса – болел ты или не болел. Весной я говорил это основываясь на том, что хотелось бы, чтобы больше лиц, которые не встретились с COVID, получили вакцинацию», – отметил Горелов.

За минувшие сутки в РФ выявлено 10 565 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания. 

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в РФ следует ожидать до второй половины 2021 года. 



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