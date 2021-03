Пэрис Хилтон рассказала, как создавалось ее помолвочное кольцо за 2 миллиона долларов

02.03.2021, 15:46, Разное

В день своего 40-летия Пэрис Хилтон рассказала всему свету, что собирается выйти замуж за своего бойфренда, предпринимателя и диджея в одном лице Картера Реума. Предложение руки и сердца мужчина сделал на песчаном пляже одного из частных островов, и каждый момент этого действа был запечатлен на камеру. После помолвки было известно лишь, что кольцо Картер делал на заказ и поручил это ответственное дело Жану Дусе — правнуку Луи Картье. Но теперь сама невеста рассказала подробно о процессе создания украшения и историю, которую оно в себе несет.

Это прекрасная история любви… Это кольцо называется “Париж” (Paris). Оно вдохновлено моим любимым кафе La Palette в Париже. В этом кольце изумрудной огранки поместилось 15 бриллиантов, а внутри есть первая буква моего имени “Р” с сапфиром… Я просто одержима этим кольцом,

– рассказала Пэрис в телешоу During an On Air with Ryan Seacrest. И действительно, такое украшение дорого не только сердцу, но и кошельку: по оценке экспертов, кольцо, при создании которого было использовано либо белое золото, либо платина, стоит от 1,5 до 2 миллионов долларов. Также Пэрис опубликовала на своем YouTube-канале видео, в котором подробно рассказан путь кольца от идеи до его воплощения.

Напомним, избранник Пэрис является бизнесменом и довольно известным: вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер является автором книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Подробности же его романа с Пэрис стали известны благодаря осведомленным источникам издания E! Online. Впервые их заметили на афтепати “Золотого глобуса” в январе 2020-го.

Он довольно известный человек в Голливуде. Они знакомы друг с другом около месяца, – рассказывал инсайдер в январе. – И очень счастливы вместе. Их познакомили общие друзья, все считают их замечательной парой. Новый год они отмечали с семьей Картера, его родные просто очарованы Пэрис.

Однако позже People сообщил новые подробности – знакомы Пэрис и Картер не несколько месяцев, а целых 15 лет, но встречаться начали действительно чуть больше года назад.

