Отец Козловского рассказал, как относится к его избраннице

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02.03.2021, 15:34, Новости дня
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Отец украинского певца Виталия Козловского Виталий Козловский-старший в эфире программы “Ранок з Україною”, которая 1 марта вышла на канале “Украина”, заявил, что одобряет выбор сына в личной жизни. Видео с участием сына и отца Козловских опубликовано на странице передачи в Instagram.

“Я отношусь к девушке, с которой он встречается и которую любит, очень положительно. Она мне нравится”, – заявил он.

Отец Козловского не назвал имени девушки своего сына, но во время его ответа в кадре были показаны совместные фото певца с 33-летней Юлией Бакуменко, которая является его концертным директором. Козловский разместил это видео на своей странице в Facebook.

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Публикация от Ранок з Украі * ною (@ranok_ua)

Об отношениях Козловского с Бакуменко весной 2020 года в эфире передачи “Світське життя” сообщила Катя Осадчая. Козловский тогда отказался комментировать личную жизнь. В свою очередь Бакуменко, поздравляя артиста год назад с днем рождения, призналась ему в любви.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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