“Президент и Офис президента не могут подменять собой суд”. Замглавы ОП прокомментировал претензии по делу Стерненко

02.03.2021, 15:34, Новости дня

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Заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Андрей Смирнов в опубликованном 2 марта интервью “Цензор.НЕТ” выразил недоумение, что после приговора одесскому активисту Сергею Стерненко его сторонники проводили акцию протеста возле ОП.

“Здесь надо говорить о базовой цивилизационной вещи: о том, какой вообще может быть ожидаемая реакция, может ли президент выражать ее относительно решения суда? В любой развитой стране суд – признак цивилизации. Президент или ОП не могут подменять его собой”, – сказал он.

Замглавы Офиса президента подчеркнул, что решение по делу Стеренко вынес суд только первой инстанции, и будет рассмотрение апелляции.

“Прокуроры должны показать, на чем основывалось обвинение в суде. Об этом нужно просто говорить. Я еще раз подчеркиваю: президент и Офис президента не могут подменять собой суд. Какую реакцию ожидают от президента? Поговорим сугубо юридическим языком: какой она может быть? Оценка решения суда? Это не юридический документ. В этом вопросе нужно быть достаточно осторожным, чтобы не казалось давлением на суд и правоохранительные органы”, – объяснил Смирнов.

Он считает, что на данном этапе реакция президента была бы преждевременной.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После вынесения приговора и взятия Стерненко под стражу в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

27 февраля в Киеве снова состоялся митинг в поддержку активиста. Он прошел без нарушений. “Участники массовых мероприятий вели себя вежливо, человечно, неагрессивно”, – отметил замглавы МВД Антон Геращенко.

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