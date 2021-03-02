Зеленский анонсировал подписание трехлетней стратегии развития судебной системы Украины

02.03.2021, 15:34, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время подписать указ о трехлетней стратегии развития правосудия и конституционного судопроизводства. Об этом сообщил Офис президента Украины по итогам совместного брифинга Зеленского с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем на КПВВ “Счастье” в Луганской области 2 марта.

“Вчера на форуме [“Украина 30. Развитие правосудия”] была представлена трехлетняя стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства. Для воплощения ее в жизнь я настроен в ближайшее время подписать соответствующий указ”, – заявил Зеленский.

Европейские партнеры, по словам главы государства, поддерживают Украину не только в прекращении войны на востоке Украины, но и в проведении судебной реформы. Глава государства поблагодарил Европейский Союз и лично Мишеля за помощь в построении независимой судебной системы в Украине.

Мишель со своей стороны подтвердил поддержку Европейским Союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и проведения реформ. В ОП отметили, что глава Евросовета впервые приехал в Украину.

“Многое нужно сделать в судебной реформе, борьбе с коррупцией. Украинские граждане имеют право на судебную систему, которая уважает правосудие, применяет его и демонстрирует, что нет безнаказанности для преступлений”, – подчеркнул он.

Судебная реформа будет способствовать улучшению бизнес-климата в Украине, уверен Мишель.

После начала конституционного кризиса в Украине Зеленский называл суды “больным местом” страны. О необходимости проведения судебной реформы и обеспечения независимости этой ветви власти в последнее время заявляли в ПАСЕ и МВФ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ее важнейшей для Украины.

Судебную реформу в Украине начали в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”. Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно. В ноябре Рада отправила законопроект Зеленского на доработку. В феврале 2021-го он внес в парламент еще три проекта законов, касающихся функционирования судебной системы.

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