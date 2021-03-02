 

“Не выдержал страданий”. В Днепре пациент с коронавирусом пытался совершить суицид

02.03.2021, 15:34, Новости дня
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В Днепре пациент с коронавирусом пытался совершить суицид. Об этом 1 марта в Facebook сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

“Юрию 54 года, COVID-пневмонией заболел 12 февраля, был госпитализирован в ковидное отделение одной из больниц Днепра. Вирус “съел” 95% легочной ткани. Возник двусторонний пневмоторакс. Пациент был прооперирован: с двух сторон установлены плевральные дренажи. Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Получив нож, пытался перерезать себе горло”, – заявил Рыженко.

По его словам, врачам удалось вовремя остановить кровотечение.

В минувшую субботу пациента доставили в больницу имени Мечникова, где ЛОР-хирурги зашили ему порез.

“Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких”, – отметил Рыженко.

https://www.facebook.com/rsa010963/videos/2988797814689673/

С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 357 470 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 26 212 пациентов, выздоровело 1 176 918 человек.

Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман говорила, что инфицированные коронавирусом люди часто задумываются о суициде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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