В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

02.03.2021, 15:32, Разное

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1 марта из одной из квартир на юго-западе Москвы скорая доставила в больницу трехлетнего ребенка. Мальчик, как выяснили врачи, отравился наркотиками, передает телеканал “360”. Делом заинтересовались правоохранительные органы. Выяснилось, что запрещенные вещества в дом принес отец малыша еще несколько лет назад. Затем он спрятал их в шкафу и забыл. Так они и лежали, пока сверток не обнаружил любопытный ребенок.