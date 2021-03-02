 

В Москве отремонтируют дом персидского торговца 1902 года

02.03.2021, 15:32, Разное
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Доходный дом располагается по адресу Старая Басманная улица, дом 15, строение 2. Здание построено в стиле модерна и неоклассицизма.

В перечень объектов культурного наследия Москвы дом персидского купца не входит. Но благодаря уникальной архитектуре он является важной частью архитектурного облика этой части города.

Для восстановления дома специалистам предстоит проделать большую работу. Необходимо отремонтировать фасады, подъезды, привести в порядок крышу, обновить старые сети водоснабжения, отопления, электрики.

«Все работы будут проведены с особой бережностью и тщательностью”, – отметил заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Илья Байдужий.

Всего в Москве насчитывается более 8,6 тысячи объектов культурного наследия. В городе есть здания, построенные еще несколько сотен лет назад. Все они составляют уникальный архитектурный ансамбль столицы.

Один из таких примечательных объектов – здание старейшей аптеки Москвы на Пречистенке. Недавно его поставили под охрану государства. Всего за последние семь лет охранный статус получили 700 объектов.

Для сохранения культурного наследия Москва с 2011 года наращивает темпы реставрации. Ежегодно в городе приводят в порядок 200-300 таких объектов.

За последние 10 лет в столице отреставрировано более 1,5 тысячи памятников архитектуры. Число объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза. Высокие темпы работ удалось поддержать даже в пандемию коронавируса.

Одним из самых знаковых объектов реставрации в прошлом году стал Северный речной вокзал. В 2017 году он перешел в собственность Москвы, после чего здание стали готовить к обновлению. Специалисты бережно обошлись с исторической составляющей здания, отремонтировали фасады, восстановили утраченные фонтаны.

Итоги реставрации оценило жюри премии The Art Newspaper Russia. Эксперты отметили быстрое и бережное восстановление здания и возвращение ему прежних функций.

В 2020 году во всем великолепии перед москвичами и гостями столицы предстал и кинотеатр “Художественный”. Реставраторы вернули зданию прежний облик и восстановили надпись “Художественный электро-театръ”.



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