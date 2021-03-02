 

Ольга Бузова рассказала о мучительной боли из-за деформации косточки на ноге

02.03.2021, 15:30, Разное
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Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась на мучительную боль из-за деформации косточки на ноге. В силу своей профессии знаменитость должна значительное время стоять в обуви на каблуках.
Ольга Бузова всегда старается появляться на публике в красивых образах. Для выхода в свет она выбирает туфли на каблуках, несмотря на то, что испытывает мучения. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram теледива показала, как после очередной съемки буквально сбрасывает с себя обувь.

Пластический хирург Александр Вдовин считает, что при наличии такой патологии и вовсе не стоит носить туфли на каблуках, поскольку состояние здоровья усугубляется еще больше. По его словам, вальгусы и такая обувь являются несовместимыми вещами. Даже в случае присутствия небольшой деформации стопы лучше отдать предпочтение туфлям на низком ходу.

Подобные «шишки» обычно образуются, если человек носит неудобную или же слишком узкую обувь на каблуках. Также патология развивается из-за гиперэластичности тканей. Проблема является очень болезненной, с годами она причиняет все больше дискомфорта.
Пациенты с вальгусной деформацией должны носить ортопедическую обувь или же лечебные носки. На ночь и вовсе рекомендуется надевать бандаж для фиксации в правильном положении большого пальца.

Источник: teleprogramma.pro



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