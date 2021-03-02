Внебрачный сын Грачевского не намерен доказывать родство с режиссером с помощью ДНК-теста

02.03.2021, 15:30, Разное

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Во время съемок программы «Прямой эфир» к Андрею Малахову пришел мужчина, который утверждает, что он является приемным сыном Бориса Грачевского. При этом, бизнесмен из Краснодарского края не намерен доказывать родство с режиссером и худруком киножурнала «Ералаш».

Потенциальный наследник Бориса Грачевского отметил, что верит своей матери и зная ее отношение к противоположному полу убежден в правдивости рассказанной истории. Мужчина уверяет, что является внебрачным сыном режиссера. Его мать считает, что сама виновата в сложившейся ситуации. В результате романа с сотрудницей лагеря «Орленок» на свет появился мальчик, о существовании которого создатель «Ералаша» прекрасно знал.

Герой программы утверждает, что он действительно является сыном покойного режиссера. Однако делать ДНК-тест он не хочет, как и претендовать на наследство. Предприниматель намерен помогать вдове Бориса Грачевского в развитии проекта «Ералаш». Как пишет издание «Глобалмск.ру», он готов оказать Екатерине Белоцерковской посильную помощь, но поймет, если последняя жена отца не захочет с ним общаться.