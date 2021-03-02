 

Фото беременной певицы Кети Топурии вызвало восторг в Сети

02.03.2021, 15:30, Разное
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Фото беременной певицы Кети Топурии вызвало восторг у пользователей Сети. Она поделилась снимком, где запечатлена вместе с супругом, в Instagram.
В конце января Кети Топурия стала мамой во второй раз: на свет появился ее сын Адам. Сейчас солистка группы “А-студио” вспоминает о своей беременности. Она делится с фолловерами архивными фотографиями, которые не показывала ранее, поскольку скрывала “интересное” положение.

На редком кадре Кети Топурия запечатлена с супругом Львом Деньговым. Пара сидит в кафе в Сен-Тропе. Артистка рассказала, что в тот момент находилась на четвертом месяце беременности, она чувствовала себя очень хорошо.

На фотографии уже заметен небольшой округлившийся живот. Поклонники обратили внимание на лучезарную улыбку артистки, под публикацией они оставили множество положительных комментариев.



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