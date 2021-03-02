Названы сроки сдерживания цен на мясо птицы и яйца

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02.03.2021, 15:12, Новости дня
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Входящие в Национальный союз птицеводов компании договорились не повышать цены на мясо птицы и яйца в течение двух месяцев, сообщил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

«Пока мы говорим о двух месяцах», – сказал он, передает ТАСС.

Как отметил Лахтюхов, речь идет о социально значимой продукции такой, как бройлер-тушки курицы и яйца не премиального сегмента. «Мы говорим о том, что те уровни, по которым наши производители отпускают свою продукцию, не будут повышаться», — отметил он.

После двухмесячного срока, по словам гендиректора союза, будет рассматриваться вопрос о продлении этих договоренностей. Он подчеркнул, что такие обязательства являются добровольными.

Ранее во вторник Минсельхоз сообщил о том, что компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца. Кроме того, стало известно, что Минсельхоз обсуждает поэтапное повышение ввозной пошлины на инкубационные яйца для стимулирования их производства в России. 



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