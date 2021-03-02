«Искандеры» прибыли в Московскую область для участия в параде Победы

02.03.2021, 15:12, Новости дня

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Оперативно-тактические комплексы «Искандер» передислоцированы из Ивановской области в Московскую для подготовки к участию в параде в честь 76-летия Победы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Расчеты ОТРК совершили 400-километровый марш из пункта постоянной дислокации. Всего для участия в параде было переброшено восемь «Искандеров», передает РИА «Новости».

В ЗВО отметили, что парадными расчетами будут управлять исключительно водители-военнослужащие по контракту, которые суммарно преодолели на военной технике более 25 тыс. километров. Подчеркивается, что все они прошли тщательный медицинский отбор и профессионально-психологическое тестирование.

«Искандер» – семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Разработаны научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в городе Коломне Московской области. Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. Предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника. Предполагается, что может быть средством доставки тактического ядерного оружия.

Ранее в Минобороны сообщили, что в подмосковное Алабино прибыла колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс», там военные намерены готовиться к параду Победы на Красной площади.