 

В ДНР обвинили Киев в срыве переговоров по Донбассу

02.03.2021, 15:12, Новости дня
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Представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу, сообщила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

«Сегодня по вине Украины был сорван очередной раунд переговоров гуманитарной подгруппы. С самого начала конференции представительница Киева придерживалась абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушала установленный порядок ведения заседания», – цитирует РИА «Новости» Морозова.

Также она отметила, что в ответ на замечания относительно своего поведения представитель Киева ответила «рядом откровенно оскорбительных тезисов» в сторону самопровозглашенных республик и представителей России. После чего покинула переговоры.

«Особенно цинично подобные выходки выглядят на фоне обострения обстановки на линии соприкосновения. Ведь, если Украина действительно заинтересована в мирном урегулировании конфликта, сейчас, по логике, нужно максимально использовать переговорные инструменты», – сказала Морозова.

Ранее член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины, журналист Сергей Гармаш заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет. Пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский заявил, что подобные заявления представителей Киева являются милитаристскими. 



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