Бритни Спирс опубликовала редкое фото с сыновьями, над которыми почти потеряла опеку

02.03.2021, 14:56, Разное

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Instagram-блог 39-летней Бритни Спирс в последнее время стал пополняться семейными снимками, а не странноватыми видео и немного пугающими селфи артистки. Так, там появились архивные кадры Бритни и ее бойфренда Сэма Асгари из их последнего отпуска, а накануне вечером на странице были опубликованы редчайшие ее кадры с сыновьями от первого брака с Кевином Федерлайном (подписчики до сих пор спорят, сама ли Бритни ведет Instagram или же это делает SMM-редактор, нанятый ее отцом). На двух снимках, сделанных в поле, певица стоит между 15-летним Шоном и 14-летним Джейденом, лица которых скрыты за медицинскими масками. В подписи Бритни объяснила, что сыновья не хотят публичности, поэтому она редко выкладывает их фотографии:

Как же быстро летит время, с ума сойти… Мои мальчики уже такие большие!!!! Я знаю, знаю… Любой маме очень тяжело, особенно маме мальчиков, видеть, как быстро растут ее дети. Мне очень повезло: мои малыши — настоящие джентльмены, и они такие добрые… Я, должно быть, сделала все правильно. Какое-то время я не публиковала их фотографии, потому что они достигли того возраста, когда хотят выражать свою индивидуальность самостоятельно, и я их понимаю… Но я изо всех сил старалась сделать красивое фото, и они, наконец, разрешили мне его опубликовать! Теперь я больше не чувствую себя обделенной) Пойду праздновать. Хотя нет, хорошие мамы так не делают… Хорошо, я просто пойду почитаю книгу.

В комментариях пользователи отметили, насколько сильно парни подросли, и написали, что они оба — красавцы, хотя из-за масок этого почти не разобрать.

Бритни с Шоном и Джейденом

Напомним, Бритни Спирс тщетно пытается избавиться от влияния отца, который с 2008 года является ее официальным опекуном и контролирует ее жизнь и финансы. Не так давно на экраны вышел документальный фильм о жизни и карьерном пути певицы Framing Britney Spears, в котором большое внимание уделено вопросу ее опекунства в том числе. 11 февраля этого года в Лос-Анджелесе прошло очередное заседание по делу, и в результате публичного слушания судья Бренди Пенни отказал отцу певицы, Джейми Спирсу, в единоличном контроле над ее финансами. Было установлено, что Спирс-старший и трастовый фонд Bessemer Trust Co. будут в равной степени отвечать за состояние певицы, которое составляет 60 миллионов долларов. Ближайшие слушания по делу о том, кто имеет право распоряжаться внушительным состоянием звезды нулевых, назначены на 17 марта и 27 апреля. Пока что опекунские полномочия отца Бритни Спирс действуют до сентября 2021 года.

Бойфренд Бритни, Сэм Асгари, тоже не в восторге от уровня влияния отца на жизнь Бритни. Не так давно он публично осудил Джейми, опубликовав в Instagram пост, в котором сообщил, что считает Спирса “придурком” и “не уважает того, кто пытается контролировать их отношения”. К тому же полгода назад беспокойство чрезмерным влиянием отца на жизнь Бритни высказала ее сестра, Линн Спирс, и начала процедуру по защите траста певицы. Она намерена заблокировать их без права доступа третьим лицам.

Несколько лет назад, когда отец Бритни получил над ней опеку, она, в свою очередь, практически потеряла права опеки над сыновьями – Шоном и Джейденом. Их отец Кевин Федерлайн отсудил у Бритни 90 процентов прав на них. Видеться со своими детьми Бритни могла только в присутствии третьего лица, кандидатуру которого должен одобрить Кевин. Но в сентябре 2019-го певица получила уже 30% опеки над ними. Сам Кевин не жалует бывшего тестя – тот пару лет назад напал на старшего внука и якобы избил его.

Бритни с сыновьями несколько лет назад