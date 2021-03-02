Сотрудники украинского посольства в Польше попались на попытке контрабанды

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02.03.2021, 14:50, Новости дня
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Сотрудники украинского посольства в Польше были задержаны на границе при попытке ввоза в страну большого количества валюты, золота и контрабандных сигарет. Как передаёт «Украинская правда», глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что дипломаты уже отозваны из командировки, проводится дисциплинарное расследование по выявленным фактам.


Reuters

Министерство иностранных дел Украины отозвало двух сотрудников посольства в Польше, подозреваемых в коррупции. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто с Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий», — написал Кулеба.

Он заявил, что обоих сотрудников немедленно отозвали из долгосрочной зарубежной командировки и их работа в посольстве завершилась. В ближайшие часы все формальности по этому вопросу будут завершены.

«Против обоих сотрудников начинаем дисциплинарное расследование по выявленным фактам. Расследование будет тщательным и быстрым. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения», — отметил министр.

Он также пообещал, что МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых ожидает быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела.



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