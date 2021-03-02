«Есть более эффективные способы» — Псаки объяснила, почему США не наказали саудовского принца

02.03.2021, 14:50, Новости дня

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В интервью CNN пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки попыталась оправдать решение администрации Байдена не вводить ограничения против саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана за убийство журналиста Джамаля Хашукджи. По её словам, американские власти избегают санкций в отношении глав других государств напрямую, так как имеют «другие более эффективные способы» воздействия. Кроме того, чиновница напомнила, что сохранение отношений с Эр-Риядом отвечает национальным интересам Америки.

В рассекреченном в пятницу докладе спецслужб говорится, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман несёт ответственность за одобрение операции, в результате которой был убит журналист Джамаль Хашукджи. Я хочу, чтобы вы послушали, что во время дебатов говорил по этому поводу тогда ещё кандидат в президенты Джо Байден.

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ, модератор дебатов: Президент Трамп не наказывает лидеров Саудовской Аравии, вы бы их наказали?

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США: Да. Я бы чётко дал понять, что мы перестанем продавать им оружие, мы заставим их расплатиться и сделаем их отверженными, каковыми они по факту и являются. Их необходимо привлечь к ответственности.

Как вы могли слышать, кандидат Байден заявлял, что он привлечёт Саудовскую Аравию к ответственности. Теперь став президентом, он не вводит запрет на путешествие, не замораживает счета, не выдвигает уголовные обвинения и — что самое главное — не вводит санкции непосредственно против самого наследного принца. Почему?

ДЖЕННИФЕР ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Во-первых, Дана, с первых дней наша администрация на всех уровнях — от президента до рядового сотрудника — чётко говорила, что мы собираемся внести коррективы в эти отношения и перевернуть страницу после прошлых четырёх лет. И это означает, что мы прекращаем поддержку войны в Йемене, делаем больше для решения гуманитарного кризиса и добиваемся привлечения действующего правительства к ответственности за его действия, за нарушения прав человека словом и делом.

И публикация этого доклада, который утаивался в течение четырёх лет, — часть нашей инициативы, донесение её до публики. Но мы также предпринимаем ряд шагов через Министерство финансов, Государственный департамент, чтобы ввести санкции против заместителя начальника разведки, революционных сил* в Саудовской Аравии и не оставить никаких сомнений, что мы никогда больше не позволим подобному повториться. И именно этот чёткий сигнал мы шлём на протяжении последних дней.

Ладно. Но вы говорите о людях, которые подчиняются наследному принцу, их наказывают. Но разве это не то же самое, что наказывать наёмного убийцу, а не главу мафии, который отдал приказ об убийстве?

ДЖЕННИФЕР ПСАКИ: Ну, во-первых, Дана, исторически — даже в современной истории — руководимые демократами и республиканцами администрации не вводили санкции в отношении лидеров страны, с которыми у нас дипломатические отношения или даже нет дипломатических отношений. Мы считаем, что существуют более эффективные способы добиться того, чтобы подобное не повторялось впредь, и при этом иметь возможность сохранить пространство для манёвра, чтобы работать с саудовцами в областях, где у нас есть взаимное согласие и которые затрагивают национальные интересы США.

Именно так выглядит дипломатия. Именно так выглядит сложное международное взаимодействие. И мы не делали секрета, мы говорили ясно, что привлечём их к ответственности на мировой арене с помощью прямых действий.

Джен, я вас понимаю. Но ваши слова о привлечении к ответственности не соответствуют представлению о справедливости. Поэтому вопрос к вам: считаете ли вы, что справедливость действительно восторжествовала, особенно в отношении наследного принца, учитывая его роль в жестоком убийстве журналиста; журналиста, который работал над сюжетами, бросавшими ему вызов?

ДЖЕННИФЕР ПСАКИ: Это чудовищное преступление. Об этом говорил сам президент, и я повторю его слова сегодня. Одна из причин, почему Госдепартамент ввёл так называемое правило Хашукджи, то, что мы считаем: любой, кто угрожает журналистам, диссидентам, должен быть призван к ответственности и потенциально должен лишиться туристической визы. Это глобальный вопрос, который мы разберём в пятницу.

В то же самое время, Дана, необходимо пояснить, что сохранение наших отношений с Саудовской Аравией отвечает интересам США. Вместе с тем они будут скорректированы. Мы собираемся призвать их к ответственности за нарушения прав человека и намерены предпринять меры, включая те, о которых в пятницу объявили Госдепартамент и Минфин.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2021 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).