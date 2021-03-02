 

Трамп призвал наказывать IT-гигантов за попытки «заглушить голоса консерваторов»

02.03.2021, 14:50, Новости дня
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В ходе своего выступления на Конференции консервативных политических действий в Орландо экс-президент США Дональд Трамп заявил, что «пришла пора положить конец монополиям IT-гигантов и восстановить честную конкуренцию». По мнению бывшего лидера, платформы, вроде Facebook и Twitter, пытаются «заглушить голоса» республиканцев, толкая страну к «тирании левых».


Reuters

В воскресенье 28 февраля на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Орландо, штат Флорида, в своём первом с момента ухода из Белого дома выступлении экс-президент США Дональд Трамп призвал американские власти «наказать» IT-гигантов за попытки «заглушить голоса консерваторов», пишет Insider. 

 

«Все меры в мире по обеспечению честности выборов не дадут ничего, если у нас не будет свободы слова. Если республиканцев могут подвергать цензуре за то, что они говорят правду и обличают коррупцию, у нас не будет демократии — будет лишь тирания левых», — заявил бывший глава Белого дома. 

 

Как напоминает Insider, Трамп ранее уже неоднократно обвинял крупные IT-компании, вроде Facebook и Twitter, в цензуре, в особенности после того, как платформы удалили аккаунты экс-президента после штурма Капитолия. 

 

«Пришла пора положить конец монополиям IT-гигантов и восстановить честную конкуренцию», — призвал бывший американский лидер. По мнению Трампа, в США необходимо отменить раздел 230 Акта об этике в сфере коммуникаций 1996 года, дающий сайтам право контролировать появляющийся на них контент.

 

«Если федеральное правительство откажется действовать, то тогда в каждом штате федерации, который нас поддерживает, а таких штатов немало, IT-гиганты, вроде Twitter, Google и Facebook, должны серьёзно наказываться, когда они пытаются заглушить голоса консерваторов», — подчеркнул экс-президент. 

 

Трамп также процитировал губернатора Флориды Рона Десантиса, который ранее выступил с предложением запретить блокировку аккаунтов политиков и штрафовать соцсети за каждый день, пока указанные страницы не восстановят. Впрочем, как указывают СМИ, неясно, есть ли у штата полномочия принимать подобные законы.



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