Украинские госслужащие заявлениям о травле предпочитают увольнение

02.03.2021, 14:50, Новости дня

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Украинские государственные служащие предпочитают не сообщать о преследовании на работе, а просто увольняются. Как передаёт «СТРАНА», согласно исследованию, проведённому Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы, 66% лиц, прошедших опрос, подвергались травле, однако не обращались ни в профсоюз, ни в суд.



Reuters

Украинские государственные служащие не сообщают о харассменте, а просто предпочитают увольняться. Как пишет «СТРАНА», об этом рассказала глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.

«В 2018 году мы проводили исследование — есть ли травля на государственной службе, в частности буллинг, моббинг, харассмент. В рамках этого масштабного всеукраинского опроса мы пришли к выводу, что 66 процентов лиц, прошедших опрос, подвергались травле. Но самое важное, что люди никуда не обращались», — сказала Алюшина.

По её словам, результаты опроса показали, что 1—2% обращались в профсоюзы, не более 2% — в суд, а подавляющее большинство вовсе никуда не обращалось.

«Также является фактом, что подавляющее большинство, около 60 процентов, людей уходят с госслужбы в первый год работы. То есть первый год на государственной службе имеет чрезвычайную текучесть, а те, кто остаётся, — они вырастают в системе. Что касается вопроса харассмента, то люди об этом не говорят, они этого стесняются. Они просто уходят с государственной службы», — добавила Алюшина.