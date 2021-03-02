Рада одобрила закон, который предусматривает конфискацию имущества за ложное минирование

02.03.2021, 14:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Верховная Рада на заседании 2 марта приняла во втором чтении и в целом с технико-юридичесими правками законопроект №3911, который ужесточает ответственность за ложное сообщение о минировании.

За проект закона проголосовали 286 народных депутатов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Законопроект вносит изменения в ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

В случае вступления в силу закона, эту часть статьи изложат в новой редакции: уголовная ответственность за ложное сообщение о минировании будет усилена до наказания в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения или учреждения образования, сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

В действующей редакции статьи не предусмотрена конфискация имущества за “минирование”.

Также статью дополнили примечанием, в котором определили значение термина “критически важные объекты”.

В первом чтении проект закона приняли 4 ноября 2020 года.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал в июле 2020-го, что количество заведомо ложных сообщений о минировании “приобрело угрожающий масштаб”. По его информации, за 2019 год следователи Нацполиции открыли 2000 уголовных производств.

“Правоохранители вынуждены реагировать на каждое такое сообщение, задействуя значительное количество специальной техники и личного состава”, – сказал глава МВД.

Такое количество является рекордным по сравнению с другими годами. Для сравнения, за весь 2014 год таких производств было 1202, в 2015 году – 643, в 2016-м – 939, в 2017-м – 698, в 2018-м – 741.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—