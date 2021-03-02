“Чувак, надеюсь, ты не обиделся”. Солист “Иванушки International” Григорьев-Аполлонов выдернул волос на лице журналиста. Видео

02.03.2021, 14:44, Новости дня

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Солист российской группы “Иванушки International” Андрей Григорьев-Аполлонов 1 марта разместил в сети короткое видео, на котором запечатлен в момент выдергивания волоска, росшего на лице журналиста, на вопросы которого отвечал.

На видео артист и интервьюирующий его журналист запечатлены на скамейке в бокалами в руках. Выслушав вопрос журналиста, певец неожиданно для него потянулся рукой к его подбородку.

По словам Григорьева-Аполлонова, он сделал это потому, что его раздражал “длинный волосок на ни разу небритом подбородке”.

“Не выдержал и дернул. Чувак, надеюсь, ты не обиделся! Я же посоветовал тебе после съемки внимательно следить за своим внешним видом! Надеюсь, теперь ты всегда в порядке!” – написал певец, не уточнив, когда произошел этот инцидент.

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Публикация от Григорьев-Апполонов Андреи * (@apollonov_ag)

Российская группа “Иванушки International” была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. Григорьев-Аполлонов является участником коллектива со дня его основания.

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