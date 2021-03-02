“Сыновья похожи”. Виторган снял ребенка от Собчак со своими старшими детьми
02.03.2021, 14:44,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
48-летний российский актер Максим Виторган поделился в Instagram снимком всех своих детей. 24-летняя Полина, 20-летний Даниил и четырехлетний Платон позировали, сидя перед столом, на котором лежит книга “Шедевры еврейской мудрости”.
“Дети и мудрость”, – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Сыновья похожи”, – отметила подписчица elenakuznetsova5472.
Мать ребенка – телеведущая Ксения Собчак. Виторган жил с ней в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года. 7 марта 2019 года пара объявила о расставании.
Полина и Даниил – дети Виторгана от первого брака – с актрисой Викторией Верберг.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет