Медведчук объяснил, что его жена Марченко будет делать в политике

02.03.2021, 14:44, Новости дня

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Телеведущая Оксана Марченко, жена народного депутата Украины от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука пошла в политику, чтобы продемонстрировать политическую позицию. Об этом Медведчук рассказал в интервью “ВВС News Україна” 2 марта.

Нардеп признался, что ранее пытался уберечь Марченко от такого шага, хотя у нее “были “порывы” стать политиком”. Сейчас она приняла окончательное решение, написала заявление в киевскую организацию ОПЗЖ и вступила в партию. Медведчук ее поддержал и отметил, что она “будет в том числе заниматься политической деятельностью”.

По его словам, у Марченко есть опыт общественной и благотворительной деятельности, поэтому в политике она будет “активнее и публичнее”. В тоже время жена Медведчука продолжит свою творческую карьеру. В частности, готовится к показу ее проект “Паломница”, серия фильмов о людях, которым помогала выжить вера.

Медведчук говорит, что Марченко видит себя активным членом партии. Он утверждает, что не хочет видеть свою жену на посту президента страны, потому что “Украина должна избавиться от этой должности”. В стране, по его мнению, должна быть парламентская форма правления.

Сама Марченко объявила о вступлении в ОПЗЖ после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении против нее и ее мужа санкций, которые она считает неконституционными. Президента Украины Владимира Зеленского Марченко назвала прошлым, в то время как себя и свою семью – будущим Украины.

Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Павленко допускал участие Марченко в предстоящих президентских выборах.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. С Медведчуком ее связывали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

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