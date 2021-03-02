“Контролируемая нормализация”. Эрдоган объявил об изменении карантина в Турции

02.03.2021, 14:44, Новости дня

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В Турции меняются ограничительные меры в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 1 марта сообщил президент страны Реджеп Эрдоган в обращении к народу, стенограмму опубликовал его сайт.

“Мы начинаем новый процесс контролируемой нормализации”, – сказал он.

По словам президента, провинции Турции разделили на четыре уровня риска COVID-19, и в каждой из них будут свои ограничения в зависимости от количества больных на 100 тыс. населения. Всего в Турции 81 провинция.

Комендантский час, который действует в стране с 21.00 по 5.00 будет действовать по всей стране, отметил Эрдоган. В выходные регионы с низким и средним риском инфицирования могут отменять.

Во всех школах разрешили проводить занятия начальных классов, а в регионах с низким уровнем риска – и среди старших классов.

Позволили также ограниченно работать кафе и ресторанам, бассейнам и аквапаркам. Свадебные церемонии в регионах с высоким риском ограничили 50-ю человеками, в регионах с низким риском – 100.

Государственное агентство “Анадолу” проинформировало 1 марта, что с начала эпидемии в Турции подтвердили более 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 28 638 пациентов с COVID-19. За последние сутки зарегистрировали почти 10 тыс. новых инфицирований и 69 летальных случаев.

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