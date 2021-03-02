 

Виктор Дробыш раскритиковал Баскова за езду на лимузине с охраной

02.03.2021, 14:40, Разное
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Российский продюсер и композитор Виктор Дробыш раскритиковал Николая Баскова за злоупотребление охраной. Даже на премию музыкант может приехать в сопровождении секьюрити, что делает певца, по мнению Дробыша, лишенным искренности.
Артисты не всегда были состоятельными людьми, отметил Виктор Дробыш. Когда-то они даже ездили на метро и были ближе к народу. Но однажды на музыкальной премии продюсер наблюдал, как приехал лимузин, а за ним следовал автомобиль сопровождения с охраной. Создавалось впечатление, будто там едет Клинтон, а оказалось, что в машине сидел Николай Басков.

В интервью YouTube-каналу «Ковальский» Виктор Дробыш признался, что ему легко работается со Стасом Пьехой, Валерией и Григорием Лепсом. Он назвал их людьми, настроенными на творчество, а не демонстрацию своих «понтов». Ранее о Баскове негативно высказывал музыкальный критик Сергей Соседов, заявив, что он является «пустым и безвкусным» артистом.

Источник: www.pravda.ru



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