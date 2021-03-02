Представители Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной угрожают судом бывшей домработнице

02.03.2021, 14:40, Разное

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Женщине, ранее работавшей домработницей в семье Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, угрожают. О претензиях, поступающих от родственников юриста и актрисы заявила сама бывшая прислуга в эфире передачи «Пусть говорят».

Скандал вокруг Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина продолжается. Героиней одного из выпусков популярного ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале стала бывшая домработница семейства. На передаче обговаривалась жизнь актрисы Натальи Дрожжиной, которая вместе с мужем попала под волну осуждений и обвинений в мошенничестве.

Как оказалось, от супругов отвернулись некоторые знакомые, также в СМИ то и дело появляются нелицеприятные подробности об их жизни. Очередным уколом в сторону Цивина и Дрожжиной стали слова их домашней работницы Татьяны. Она заверила присутствующих в студии телешоу в том, что пара использовала и ее при совершении своих махинаций. Татьяна была вынуждена обманывать пенсионеров, пользуясь их доверием.

Более того, домработница чуть было не превратилась в содержанку Михаила Цивина. Он предложил снять отдельную жилплощадь для Татьяны, которая использовалась бы в том числе и для интимных встреч с ним. Сейчас же после раскрытия в СМИ некоторых подробностей жизни пары, в адрес их экс-прислуги поступают угрозы. Близкие родственники юриста и актрисы пытаются заставить женщину молчать.

Следует отметить, что в студии находилась Наталья Румянцева, официальный представитель пары. Она высказала сомнения относительно заявленного домработницей. Более того, по ее мнению, Татьяна почувствовала себя звездой, ведь ее приглашают на всевозможные телепроекты. Поэтому она может выдумывать все новые и новые компрометирующие «подробности», на деле не соответствующие действительности. Сомневается она и у популярности прислуги у противоположного пола. Вместе с этим Румянцева напомнила об уголовной ответственности за клевету.

Напомним, пару Дрожжиной и Цивина обвиняют в попытке лишить имущества Гитаны Леонтенко, жены умершего артиста Алексея Баталова. Сейчас дело о вероятном мошенничестве рассматривается в суде. СМИ также не оставляют попытки разобраться в данном деле.

Источник: inforeactor.ru