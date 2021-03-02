Как формируется цена на продукты питания в РФ?

02.03.2021, 14:40, Разное

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Тема роста ценников на продовольствие в магазинах в последнее время стала особенно актуальной. Агентство Bloomberg включило Российскую Федерацию в перечень «горячих точек», где данный показатель «вызывает опасения». Власти страны назвали рейтинг спекуляцией, информирует gazeta.ru

При этом цены продолжают постепенно расти. Эксперты определили главные причины данного явления. По словам Василия Узуна из Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, на фоне пандемии произошло падение доходов населения. При этом продукты питания продолжают дорожать. Данная тенденция сохранится в 2021 году. Мир стоит на пороге самых высоких цен на продовольствие за все кризисы. В США продукты стали дороже почти на 4% в сравнении с показателем 2019 года. В Великобритании скачок цен стал драйвером инфляции.

Илья Березнюк из Agro and Food communications считает, что рост стоимости продуктов питания является общемировым трендом, с которым следует смириться. Андрей Даниленко убежден, что глобальный рост ценников спровоцировал не очень удачный для сельского хозяйства 2020 год. На фоне пандемии возникло немало сложностей с логистикой. Также эпидемия спровоцировала кадровый голод. По аграрной отрасли Европы ударил также птичий грипп. В Китае произошла вспышка африканской чумы у свиней. Рост цен также спровоцировали другие факторы.

При этом дорожать стала не только еда. В России, например, выросла стоимость упаковочных материалов. Поползли вверх цены на автомобильный транспорт, топливо, компьютерную технику. Бензин в конце 2020 года стал дороже на 5,5%, а уже в январе вырос до 8,5%. Естественно, что это влияет на стоимость продовольствия. При этом в РФ на фоне всеобщего падения кажутся парадоксальными успехи агропромышленного сектора. Сельское хозяйство страны, несмотря на все колебания и последствия коронавируса, демонстрирует положительную динамику. Урожай зерна стал лучшим в новейшей истории и составил 122,5 миллионов тонн. Рекорды были установлены по рису, овощам, плодовым и ягодным, рапсу и другим культурам. РФ полностью обеспечивает себя продовольствием. При этом, несмотря на все достижения, рост цен на продовольствие сохранится.

По словам экспертов, российскому агропрому удается нивелировать внешнее влияние. В РФ самое дешевое в мире мясо птицы. Даже в Бразилии, которая считается мировым лидером сегмента, стоимость бройлеров в 2020 году увеличилась на 40%. По словам Даниленко, очень важно, что РФ больше не зависит от импорта. Экономисты считают, что рост ценников является платой за глобализацию и участие в международном рынке.

Аграрии стараются сделать все возможное, чтобы не допустить повышения стоимости на свои товары. Это связано с тем, что у населения упала покупательская способность. В РФ ситуация с продовольствием намного лучше, чем в других государствах. У страны есть экспорт, который указывает на избыток товаров и отсутствует дефицит. Если бы в РФ не было собственного производства ситуация была бы намного хуже.