Российский корвет «Стойкий» взял на сопровождение иностранные суда в Аденском заливе

02.03.2021, 14:22, Новости дня

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Корвет «Стойкий» Балтийского флота сопровождает для защиты от возможных нападений пиратов два гражданских судна под флагами иностранных государств в Аденском заливе, сообщили в пресс-службе флота.

«Под охраной отряда боевых кораблей Балтийского флота – корвета «Стойкий» и танкера «Кола» – два торговых судна под флагами иностранных государств будут проведены через Аденский залив в Аравийское море», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В январе отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» совершил деловой заход в сирийский порт Тартус.