 

Вице-спикер парламента Армении назвал российское оружие лучшим

02.03.2021, 14:22, Новости дня
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Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян вслед за пресс-секретарем премьер-министра страны Мане Геворгян заявил, что российское оружие является лучшим.

«Я считаю, что российское оружие – самое лучшее оружие, я считаю, что действия Российской Федерации во время войны [эскалация конфликта в Карабахе осенью 2020 года] были максимально союзническими, и я считаю, что те проблемы, которые проявились, не в меньшей степени хорошо известны и нашим российским партнерам», – передает слова Симоняна РИА «Новости».

Геворгян ранее также заявила, что «не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие – одно из лучших в мире».

На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.

Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.

Позже Пашинян после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».



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