 

Мужчина пытался провести из Москвы на Мальдивы 1,5 кг наркотиков

02.03.2021, 14:22, Новости дня
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В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, пытавшегося улететь на Мальдивы с мефедроном и марихуаной. При обыске у него обнаружили порядка 1,5 килограммов наркотических веществ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В зоне таможенного контроля в багаже злоумышленника были обнаружены сверток, а также запечатанные заводским способом четыре металлические и две пластиковые банки с порошкообразным веществом. По результатам исследования установлено, что это наркотические средства мефедрон и марихуана общей массой около 1,5 килограмма», – передает сообщение Волк ТАСС.

Как отметил задержанный, он планировал некоторое время пожить на Мальдивах и продать там наркотики. Шереметьевская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, мужчина арестован.

В феврале прошлого года в Турции задержали россиянку по подозрению в контрабанде наркотиков.

Весной 2020 года ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов в Германию на 200 млн рублей.



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