 

Партия «Яблоко» намерена помешать выходу расследования Навального о всемирном еврейском заговоре

02.03.2021, 14:11, Разное
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«Мы сделаем всё, чтобы это расследование не вышло. И оно не выйдет», – заявил на пресс-конференции начальник департамента агитации и пропаганды партии «Яблоко» Юлий Штрайхер. 

По сведениям партийцев, Навальный готовит фильм «Он вам не Абрам: злоупотребления при реализации всемирного еврейского заговора и последствия смешения рас».

Противостояние националистическим устремлениям Алексея Навального многие годы является основным направлением политики партии «Яблоко». Предполагается, что на ближайшем съезде это запишут в преамбулу партийного Устава. По утверждению Штрайхера, в тюрьме Навальный окончательно прекратил маскировать свой антисемитизм и перешёл в открытую атаку на мировое еврейство.

Департамент политической разведки «Яблока» через агента, внедрённого в ФБК, добыл часть черновиков расследования. В них, якобы, содержатся доказательства хищения средств, предоставляемых евреям масонами в рамках их заговора против русского народа. Злоупотребления начались ещё в эпоху правления Анны Иоанновны и продолжаются по сию пору.

«Мы уже неоднократно с фактами в руках уличали Навального в украинском происхождении. Все знают, как хохлы относятся к евреям. Публикуя своё так называемое «расследование», Навальный обнажает своё националистическое нутро. Что будет дальше? Он начнёт сжигать евреев в печах владимирской колонии?» – заявил лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Юлий Штрайхер подготовил обращение в Следственный комитет с изложением известных ему фактов незаконного противодействия Навального еврейскому заговору. Передать обращение он намерен сразу после празднования 8 марта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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