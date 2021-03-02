Джейн Фонда отчитала Голливуд за «боязнь» расового разнообразия

02.03.2021, 14:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На церемонии «Золотой глобус» актриса Джейн Фонда обратила внимание на недостаточное число представителей этнических и расовых меньшинств на «фабрике грёз». Поводом для её заявления стала информация о том, что в Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая является избирательным органом престижной кинопремии, в течение последних 20 лет не было ни одного темнокожего участника, пишет The Hill.



Reuters

Голливуд «боится» решать проблемы расово-этнического разнообразия в своих собственных рядах. Такое мнение на церемонии вручения «Золотого глобуса» высказала Джейн Фонда, пишет The Hill.

В этом году престижная кинопремия подверглась резкой критике. Поводом для недовольства послужили сообщения, что в избирательном органе «Золотого глобуса», Голливудской ассоциации иностранной прессы, не было ни одного темнокожего на протяжении уже двух десятилетий, поясняет издание.

«В такие неспокойные, раздираемые кризисом времена, как сейчас, всегда было необходимо рассказывать истории. У историй есть особенность, они способны влиять на наши сердца и умы. Они могут помочь нам увидеть друг друга в новом свете, проявить сочувствие и признать, что при всём нашем разнообразии мы в первую очередь остаёмся людьми», — сказала Фонда.

Но при этом она отметила: «Существует история, которую мы боимся увидеть и услышать о себе в нашей индустрии. История о том, что одни голоса мы уважаем и превозносим, а другие игнорируем. История о том, что кому-то предложили место за столом, а кого-то не пускают в комнаты, когда принимаются решения».

«Давайте все мы — включая группы, которые решают, кого нанимать, что делать и кому вручать награды — давайте все мы приложим усилия, чтобы расширить этот шатёр (отсылка к Библии. — ИноТВ), чтобы все возвысились и у каждого был шанс быть увиденным и услышанным», — подчеркнула Фонда.

Перечислив несколько фильмов, номинированных на «Золотой глобус», и то, чему они её научили, она добавила: «Я хочу сказать, что сделать это значит просто подтвердить правду: нужно следовать вслед за растущим разнообразием, которое происходит благодаря всем тем, кто маршировал и сражался в прошлом, а также тем, кто принял эстафету сегодня».

«Искусство не просто всегда идёт в ногу с историей, оно ведёт за собой. Так давайте же будем лидерами», — призвала Фонда, которая удостоилась премии Сесиля Б. де Милля за заслуги в кинематографе.

83-летняя актриса с давних пор занимает активную политическую позицию. В 2019 году она переехала в Вашингтон, чтобы вести кампанию по борьбе с изменением климата, обращает внимание The Hill.