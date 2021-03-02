США и Канада модернизируют РЛС в Арктике, чтобы дать отпор России и Китаю

02.03.2021, 14:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

США и Канада собираются модернизировать свою сеть оборонных спутников и радаров в Арктике, чтобы иметь возможность дать отпор РФ и Китаю в регионе, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, однажды передовая система раннего оповещения устарела, так как новейшие вооружения Москвы и Китая, обладающие значительно большим потенциалом по сравнению со своими предшественниками, способны прорвать этот оборонительный рубеж.



Reuters

США и Канада собираются модернизировать свою сеть оборонных спутников и радаров в Арктике, чтобы иметь возможность противостоять нарастающему военному присутствию РФ и Китая в регионе, пишет The Wall Street Journal.

В частности, по словам источника издания, в ходе двусторонней встречи во вторник президент США Джо Байден попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону, а также вложиться в модернизацию Командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

Во времена холодной войны НОРАД играл роль одного из главных элементов американской и канадской стратегии по сдерживанию Советского Союза. Данная система, которая включает в себя спутниковую группировку, наземные РЛС и базы ВВС, большей частью расположена на Аляске и в канадской части Арктики и предназначена для раннего оповещения союзников о любом ударе с севера.

Между тем, эта система, которая в своё время была новым словом в технике, с тех пор в значительной степени устарела. Новейшие российские и китайские ракеты могут перемещаться более чем в пять раз быстрее скорости звука, а также обладают куда большим радиусом действия по сравнению со своими предшественниками. В результате, по мнению некоторых экспертов, данные средства способны преодолеть существующие оборонительные рубежи.

Кроме того, по словам действующих и бывших военных чиновников, из-за таяния льдов некогда непроходимый Северный Ледовитый океан становится доступным для перемещений в течение более длительных периодов времени, из-за чего уязвимость США и Канады только возрастает.

«Арктика перестала быть крепостной стеной, а наши океаны — оборонительными рвами; они превратились в пути подхода для передовых обычных боевых средств», — заявил по этому поводу генерал США в отставке Терренс О’Шонесси в ходе выступления перед сенатским комитетом по вооружённым силам в марте прошлого года.

В то же время в ходе общения с журналистами после встречи с Трюдо Байден сделал особый акцент на НОРАД. В частности, американский лидер сообщил, что страны договорились о модернизации этой системы, которая контролируется обоими правительствами.

Кроме того, Байден заявил, что ожидает, что в соответствии с планами от 2014 года члены НАТО, включая Канаду, выделят на оборону средства в размере не менее 2% от своего объёма ВВП. На данный момент Канада тратит на оборону в год около 1,5% своего ВВП.

Американские военные и политики видят в НОРАД важный инструмент раннего оповещения, который поможет США и НАТО двигаться в ногу с Китаем и Россией, которые наращивают своё военное присутствие в Арктике. РФ развивает порты вдоль Северного морского пути, в то время как президент Владимир Путин наращивает в этом регионе военный потенциал, разворачивая там новые аэродромы, системы ПВО и разнообразные базы.

Что же касается Китая, то он рассматривает Арктику как важный морской путь. Вместе с тем, согласно некоторой информации, Пекин пытается инвестировать в рудодобывающие комплексы на севере, благодаря которым он потенциально может получить доступ к таким минералам, как цинк, никель и золото. При этом Китай установил партнёрские отношения с несколькими региональными державами, отправляет туда ледоколы, а также объявил себя «приарктическим государством».

Хотя в 2017 году Канада дала обещание в течение десяти лет увеличить расходы на оборону на 70%, правительство Трюдо не выделило никаких средств конкретно на модернизацию арктической системы раннего оповещения, в то время как, по словам заместителя директора Центра исследований в сфере обороны и безопасности при Манитобском университете Джеймса Фергюссона, стоимость этого проекта может достигнуть $6 млрд.

В реалиях канадской экономики подобные вложения выглядят крайне внушительно, учитывая, что общий годовой оборонный бюджет страны составляет $19 млрд, или менее 3% от оборонного бюджета США ($700 млрд).

Вместе с тем, канадские чиновники публично признали важность модернизации НОРАД. «Сейчас появилась возможность совершить настоящий скачок», — отметил по этому поводу министр обороны Канады Харджит Саджан в конце января.

Среди ключевых инициатив канадского правительства на этом направлении числятся модернизация северной системы предупреждения — цепочки из почти 50 автоматически управляемых РЛС в Арктике и на Аляске. Согласно документам канадского правительства, срок службы системы истекает к 2025 году, и к этому времени технику нужно будет заменить.