Американцы создали новый принцип передачи данных в формате 5G

02.03.2021, 13:58, Новости дня

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Американские физики предлагают отказаться от использования электромагнитных устройств для беспроводной передачи данных. По их мнению, гораздо эффективнее будет использовать лучи света.

Авторы идеи утверждают, что, применив новую технологию передачи данных, можно значительно ускорить работу в уже существующем формате 5G и постепенно переходит к следующей ступени развития – 6G.

Как поясняют специалисты, потенциал технологий, использующих электромагнитные волны, на сегодня уже почти полностью исчерпан. В отличие от радиоволн, световые волны легко разложить на вертикальную и горизонтальную составляющие, что позволит удвоить количество доступных частот. Скорость соединения при этом также повысится.