 

В Лаосе обнаружено более сотни древних гигантских кувшинов

02.03.2021, 13:58, Новости дня
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Во время раскопок на территории центральной части Лаоса обнаружено более сотни огромных кувшинов, которые, как полагают ученые, в древности использовали для погребения умерших.

Примерный возраст артефактов составляет две с половиной тысячи лет, утверждают специалисты. Они найдены в разных местах – на склонах гор и в лесах, где не проводились сельскохозяйственные работы.

Участники экспедиции, организованной австралийскими научными учреждениями, окрестили свои находки «кувшинами мертвых». Ранее археологи уже находили похожие кувшины в других регионах страны. Вес этих гончарных изделий составляет около 9 тонн, а высота – примерно три метра. Пока неизвестно, по какой технологии их изготовляли и как перемещали с одного места на другое.



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