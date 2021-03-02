Мы должны не только пересмотреть систему пенсионного обеспечения, но и ограничить премии чиновникам – нардеп Бондарев

02.03.2021, 13:54, Новости дня

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Вопрос повышения пенсий связан не только с изменением пенсионного обеспечения, но и с баснословными и немотивированными зарплатами чиновников, которые выплачиваются из государственного бюджета, заявил в эфире телеканала “Наш” народный депутат от “Батьківщини” Константин Бондарев. Фрагменты видео политик опубликовал в своем Facebook.

“Если бы мы в прошлом году не выплачивали огромные средства наблюдательным советам, а также господам [врио министра энергетики Юрию] Витренко и [главе правления НАК “Нафтогаз” Андрею] Коболеву, то этих денег бы достаточно было бы чтобы вдвое повысить пенсии”, – заявил он.

По мнению нардепа, зарплаты и премии чиновникам должны быть лимитированы на законодательном уровне. Бондарев считает, что необходимо разработать формулу, по которой будет высчитываться эффективность того или иного менеджера, и согласно результатам должно приниматься решение – выплачивать премию конкретному управленцу или нет.

“На мой взгляд, надо вводить предельный уровень выплат чиновникам и формулу, по которой рассчитывать, есть ли соответствующий KPI и действительно ли этот управленец выводит компанию на какой-то уровень. К примеру, “Укрзалізниця” имеет огромные убытки в 10 миллиардов за прошлый год. А сколько господин [член наблюдательного совета компании Сергей] Лещенко получает каждый месяц заработной платы? 338 тысяч”, – привел пример нардеп.

Бондарев отметил, что Украине крайне необходимо переходить на страховую систему пенсионного обеспечения, так как нынешняя система не выдерживает нагрузки.

“Надо все же принять волевое решение, к которому нас подталкивает и МВФ, и мировое сообщество, и перейти на другую систему пенсионного обеспечения – на страховую. Сегодня у нас солидарная система: то, что мы с вами заработали сегодня, заплатили налоги, заплатили в Пенсионный фонд – кому-то это идет на пенсии. И этого, как мы видим, не хватает”, – подытожил политик.

https://www.facebook.com/konstbondarev/videos/123438369703798/

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

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