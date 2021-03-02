Меркель в поздравлении Горбачева с 90-летием отметила его вклад в объединение Германии

02.03.2021, 13:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева с его 90-летием. Текст поздравления опубликован на сайте федерального правительства Германии 2 марта.

“Я хотела бы в этот день еще раз поблагодарить вас за личную приверженность мирному преодолению холодной войны и вклад в единство Германии. Ваш важный вклад в воссоединение страны не забудут”, – отметила Меркель.

Канцлер отметила личную приверженность Горбачева дружественным отношениям между Россией и Германией. Кроме этого, Меркель пожелала бывшему советскому лидеру здоровья и благополучия.

В прошлом году 3 октября на площади Немецкого Единства в немецком городе Дессау-Рослау открыли памятник Горбачеву по случаю 30-летия воссоединения Германии.

Горбачев родился в 1931 году. Он руководил Советским Союзом с 1985-го по 1991 год. Горбачев занимал пост генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза с 1985 по 1991 год. С 1988-го по 1989-й был последним председателем президиума Верховного Совета СССР, а с 1989-го по 1990-й – первым председателем Верховного Совета СССР.

—