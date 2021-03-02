Джамала снялась с голой грудью для обложки нового альбома
02.03.2021, 13:54,
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Украинская певица Джамала 2 марта разместила в сети снимки, на которых запечатлена в черной юбке и золотистой куртке-косухе, надетой на голое тело.
На заглавном фото певица позирует в кадре с оголенным декольте, прикрывая обнаженную грудь полами куртки.
Один из кадров этой фотосессии стал обложкой ее будущего альбома “Ми” – его изображение певица опубликовала следом за заглавным фото.
“Альбом “Ми” увидит свет 12 марта”, – анонсировала артистка.
Судя по изображению обложки, в него войдет песня “Вдячна”, которую Джамала презентовала 26 февраля.
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Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) начала карьеру певицы в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении” в Стокгольме с песней “1944”.
В феврале 2021 года артистка заявила, что готовит премьеру сразу двух новых альбомов.
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